Об этом говорится в обращении к гражданам Беларуси от Генерального штаба ВСУ.

"Граждане Республики Беларусь! Спецслужбы РФ готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе атомная электростанция Островец", - информируют в сообщении.

Генштаб отмечает, что сегодня Россия позволяет использовать ядерный шантаж: захватывает электростанции, препятствует работе персонала, демонстрирует обстрелы и отключения Запорожской АЭС.

"Их методы не новые: террор, запугивание, операции под чужим флагом - все это используется с одной целью - любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной. Кровью и ненавистью разделить наши народы. Но нужна ли российская захватническая война народу Беларуси?" – обращается представитель Генштаба ВСУ.

В частности, речь шла о том, чтобы граждане требовали соблюдения статьи 18 Конституции Беларуси, исключающей военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

"Отслеживайте все подозрительные действия, появление подозрительных незнакомых людей, транспорт вблизи критической инфраструктуры. Сообщайте о таких фактах вашим правоохранительным органам, если не видите их реакции – информируйте мировую общественность всеми доступными способами", - призывает Генштаб.

В ВСУ резюмируют, что Украина не отвечала ни на одно проявление белорусской военной агрессии, тем более не планирует это делать на территории Беларуси.

"Сегодня очень многое зависит от каждого человека, надеемся на вашу бдительность, понимание ситуации, принципиальный и сильный ответ на любые провокации. Верим в нашу победу и будущий мир, в котором наши народы снова смогут жить в добрососедских отношениях", - завершает вещатель.

Напомним, Расстояние от Островецкой АЭС (или, как ее называет пропаганда Лукашенко, "Белорусская АЭС") до литовской столицы, города Вильнюса, составляет 40 км.

7 октября 2020 года Лукашенко с участием российской стороны устроил торжества по поводу начала работы электростанции и заявил, что Беларусь теперь ядерное государство.

25 апреля 2021 года на главной странице Белорусской АЭС было размещено сделанное якобы от имени работников станции заявление с предупреждением о возможной трагедии на АЭС. Авторы сообщения просят незамедлительно закрыть станцию.

20 ноября Главное управление разведки уже сообщало, что Спецслужбы РФ планируют провокации на белорусских объектах критической инфраструктуры, в том числе на белорусской АЭС "Островок".

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