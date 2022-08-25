Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке. С 24 февраля по 25 августа РФ потеряла в Украине:

личного состава – около 45 850 (+150) оккупантов

танков – 1929 (+5) ед.

боевых бронированных машин – 4245 (+2) ед.

артиллерийских систем – 1037 (+1) ед.

РСЗО – 272 (+6) ед.

средства ПВО – 148 (+1) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 202 (+3) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9)

крылатые ракеты – 196 (+0)

корабли /катера – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед.

специальная техника – 99(+0)