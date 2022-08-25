Генштаб о потерях РФ за время полномасштабной войны: около 45,8 тыс. оккупантов, 148 ПВО и 202 вертолета
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 45 850 рашистов, 1929 танков и 202 вертолета
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Фейсбуке.С 24 февраля по 25 августа РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 45 850 (+150) оккупантов
- танков – 1929 (+5) ед.
- боевых бронированных машин – 4245 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 1037 (+1) ед.
- РСЗО – 272 (+6) ед.
- средства ПВО – 148 (+1) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 202 (+3) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 828 (+9)
- крылатые ракеты – 196 (+0)
- корабли /катера – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+0) ед.
- специальная техника – 99(+0)
25 августа наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.
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