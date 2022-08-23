Генштаб о потерях РФ за время полномасштабной войны: около 45,5 тыс. оккупантов, 1921 танк и 817 БПЛА
Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 45 550 рашистов, 1921 танк и 4238 бронированных машин, 196 крылатых ракет и 817 дронов
Об этом сообщает в фейсбуке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .
С 24 февраля по 23 августа РФ потеряла в Украине:
- личного состава – около 45 550 (+150) кафиров,
- танков – 1921 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 4238 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 1033 (+1) ед,
- РСЗО – 266 (+0) ед,
- средства ПВО – 146 (+1) ед,
- самолетов – 234 (+0) ед,
- вертолетов – 198 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2),
- крылатые ракеты – 196 (+2),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3150 (+1) ед,
- специальная техника – 99(+0).
22 августа наибольшие потери армия РФ понесла на Донецком направлении.
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