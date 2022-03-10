Генштаб не исключает, что диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных лиц
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины не исключает, что российские диверсионные группы могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Отмечают, что противник пытается заблокировать Киев с запада и юго-запада.
"На Полесском направлении противник пытается восстановить боеспособность подразделений, понесших значительные потери. А также проводит перегруппировку и не отказывается от замысла заблокировать Киев с запада и юго-запада", – говорится в сообщении.
В Генштабе не исключается подготовка и проникновение диверсионно-разведывательных групп в Киев под видом эвакуированных жителей оккупированных населенных пунктов.
- Напомним, на пятнадцатый день российско-украинской войны с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения по семи маршрутам.
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