Генштаб назвал цель атаки по оккупантам в Джанкое
В Генштабе рассказали, что целью ударов по временно оккупированному Джанкою была остановка логистического обеспечения РФ во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне
Об этом сообщает в Military Media Center и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов.
"Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, идущего, например, в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз или полная остановка, или препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", – сказал Баранов.
Представитель Генштаба подчеркнул, что взрывы во временно оккупированном городе Джанкой не нарушат поставки боеприпасов на полуостров Крым, ведь есть и другие железнодорожные узлы, в частности, в Симферополе.
- Напомним, поздно вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое.
- После ночных взрывов в городе Джанкое полуострова Крым, оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
- РосСМИ сообщили о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое.
- В Вооруженных Силах Украины заявили, что взрывы на железной дороге 20 марта во временно оккупированном городе Джанкой на полуострове Крым - сигнал захватчикам, что пора уезжать.
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