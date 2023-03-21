Генштаб назвал цель атаки по оккупантам в Джанкое

Об этом сообщает в Military Media Center и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

"Джанкой является одним из узлов, которые есть на ветке логистического пути, идущего, например, в Мелитополь или Херсон. Поэтому одна из причин нанесения такого поражения была как раз или полная остановка, или препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", – сказал Баранов.

Представитель Генштаба подчеркнул, что взрывы во временно оккупированном городе Джанкой не нарушат поставки боеприпасов на полуостров Крым, ведь есть и другие железнодорожные узлы, в частности, в Симферополе.