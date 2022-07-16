Генштаб назвал потери российских кафиров в сутки: 140 военных, 7 крылатых ракет, 6 БПЛА и 5 танков
С 24 февраля по 16 июля российские оккупанты потеряли около 38 140 рашистов, 1677 танков, 687 БПЛА, 3874 бронемашины и 162 крылатые ракеты.
Об этом сообщил в фейсбуке Генштаб ВСУ .
За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла:
- личного состава – около 38 140 (+140) рашистов,
- танков – 1677 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 3874 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 846 (+4) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средства ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
- крылатые ракеты – 162 (+7),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4) ед,
- специальная техника – 68 (+1).
Армия России за сутки наибольшие потери понесла на Бахмутском направлении.
- Украинские защитники за прошедший день уничтожили 47 российских агрессоров, а также значительное количество военной техники, в том числе восемь гаубиц.
- Системы залпового огня HIMARS уже уничтожили более 30 логистических объектов русских войск.
- 40-я артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта уничтожила русского бронеавтомобиля "Тигр", танка и БМП.
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