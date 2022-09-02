Генштаб назвал потери России в Украине за время полномасштабной войны: около 48,7 оккупантов, 2009 танков, 4366 бронемашин и 853 беспилотника
За сутки РФ в войне с Украиной потеряла около 350 военных, 21 бронированную машину, 12 танков и два беспилотника
Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб Вооруженных сил Украины .
С 24 февраля по 2 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:
- личного состава – около 48 700 (+350) человек
- танков – 2009 (+12) ед.
- боевых бронированных машин – 4366 (+21) ед.
- артиллерийских систем – 1126 (+11) ед.
- РСЗО – 289 (+2) ед.
- средства ПВО – 153 (+0) ед.
- самолетов – 234 (+0) ед.
- вертолетов – 205 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2)
- крылатые ракеты – 198 (+2)
- корабли /катера – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед.
- специальная техника – 105 (+1)
За сутки наибольшие потери армия РФ понесла в Донецком и Кураховском направлениях.
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