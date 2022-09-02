Об этом сообщает в фейсбуке Генштаб Вооруженных сил Украины .

С 24 февраля по 2 сентября рашисты во время войны в Украине потеряли:

личного состава – около 48 700 (+350) человек

танков – 2009 (+12) ед.

боевых бронированных машин – 4366 (+21) ед.

артиллерийских систем – 1126 (+11) ед.

РСЗО – 289 (+2) ед.

средства ПВО – 153 (+0) ед.

самолетов – 234 (+0) ед.

вертолетов – 205 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 853 (+2)

крылатые ракеты – 198 (+2)

корабли /катера – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 3247 (+8) ед.

специальная техника – 105 (+1)

За сутки наибольшие потери армия РФ понесла в Донецком и Кураховском направлениях.

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