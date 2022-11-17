Генштаб назвал потери России в сутки: 400 солдат, 7 танков и 6 беспилотников
За время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 83 тысяч солдат, 2878 танков и 1531 БПЛА
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 17 ноября ориентировочно составили:
- личного состава – около 83110 (+400) человек ликвидировано
- танков ‒ 2878 (+7) ед.
- боевых бронированных машин ‒ 5804 (+7) ед.
- артиллерийских систем – 1860 (+0) ед.
- РСЗО – 393 (+0) ед.
- средства ПВО ‒ 209 (+0) ед.
- самолетов – 278 (+0) ед.
- вертолетов – 261 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1531 (+6),
- крылатые ракеты ‒ 474 (+0),
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4362 (+2) ед.
- специальная техника – 160 (+0).
Данные уточняются.
- 16 ноября украинская авиация за сутки нанесла удары по 2 позициям зенитных ракетных комплексов РФ, а ракетные и артиллерийские войска поразили 2 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.
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17 ноября в Генштабе подтвердили уничтожение штаба кафиров в Мелитополе. Также враг потерял около 100 человек погибшими и ранеными по области.
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