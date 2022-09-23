Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .

С 24 февраля по 23 сентября российская армия потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 56 060 (+550) человек

танков – 2254 (+18) ед.

боевых бронированных машин – 4796 (+20) ед.

артиллерийских систем – 1355 (+14) ед.

РСЗО – 326 (+8) ед.

средств ПВО – 170 (+1) ед.

самолетов – 254 (+1) ед.

вертолетов – 219 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9)

крылатых ракет – 240 (+0)

кораблей/катеров – 15 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед.

специальной техники – 126 (+1)

На протяжении 21 сентября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Кроме того, сообщается, что за сутки только зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые маркируют рашисты как "Герань-2".

Также Воздушные силы совершили до 10 авиаударов на разных направлениях.

"Бомбардировщики и штурмовики уничтожили несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. Истребительная авиация применила по средствам противовоздушной обороны противника противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM2. Поражено до 10 позиций ПВО противника", – говорится в сообщении.

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