Генштаб назвал потери РФ в войне за сутки: около 550 солдат, самолет, вертолет и 9 беспилотников
Всего с начала полномасштабного вторжения рашисты потеряли около 56 060 оккупантов, 4796 бронемашин, 2254 танка, 254 самолета, 219 вертолетов и 950 БПЛА
Об этом информирует в фейсбуке Генеральный штаб ВСУ .
С 24 февраля по 23 сентября российская армия потеряла на войне в Украине:
- личного состава – около 56 060 (+550) человек
- танков – 2254 (+18) ед.
- боевых бронированных машин – 4796 (+20) ед.
- артиллерийских систем – 1355 (+14) ед.
- РСЗО – 326 (+8) ед.
- средств ПВО – 170 (+1) ед.
- самолетов – 254 (+1) ед.
- вертолетов – 219 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 950 (+9)
- крылатых ракет – 240 (+0)
- кораблей/катеров – 15 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 3659 (+29) ед.
- специальной техники – 126 (+1)
На протяжении 21 сентября наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Кроме того, сообщается, что за сутки только зенитные ракетные подразделения Воздушных сил уничтожили три БПЛА оперативно-тактического уровня и четыре беспилотника-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которые маркируют рашисты как "Герань-2".
Также Воздушные силы совершили до 10 авиаударов на разных направлениях.
"Бомбардировщики и штурмовики уничтожили несколько десятков оккупантов, до 20 единиц боевой бронированной техники, взводный опорный пункт и другие цели. Истребительная авиация применила по средствам противовоздушной обороны противника противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM2. Поражено до 10 позиций ПВО противника", – говорится в сообщении.
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