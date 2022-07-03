Генштаб назвал потери РФ: около 35 970 военных, 1584 танка и 654 беспилотника
С начала полномасштабной войны против Украины ориентировочные потери РФ среди личного состава составляют 35 970 человек. Кроме того, рашисты остались без 3744 БМП, 1584 танка и 654 беспилотника.
Об этом информирует в фейсбуке Генштаб ВСУ .
С 24 февраля по 3 июля общие потери противника:
- личного состава – около 35 970 (+100) человек
- танков ‒ 1584 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 801 (+1) ед,
- РСЗО ‒ 246 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 105 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
- крылатые ракеты ‒ 144 (+0),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2618 (+4) ед,
- специальная техника – 64 (+3).
В течение 2 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.
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