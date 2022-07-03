Об этом информирует в фейсбуке Генштаб ВСУ .

С 24 февраля по 3 июля общие потери противника:

личного состава – около 35 970 (+100) человек

танков ‒ 1584 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7) ед,

артиллерийских систем – 801 (+1) ед,

РСЗО ‒ 246 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 105 (+0) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 187 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

крылатые ракеты ‒ 144 (+0),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 2618 (+4) ед,

специальная техника – 64 (+3).

В течение 2 июля наибольшие потери оккупанты понесли на Краматорском и Бахмутском направлениях.

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