Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 января.

"Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", - говорится в сообщении.

В Генштабе также рассказали, что украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов врага.

Также, по данным Генштаба, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, в настоящее время оккупанты лечат более 100 вагнеровцев.

3 января украинская артиллерия уничтожила базу оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. База находилась в местной туббольнице.

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