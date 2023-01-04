Генштаб назвал потери оккупантов от уничтожения базы в Токмаке и отчитался об ударах по врагу с начала суток
В Генштабе подтвердили, что 3 января в результате поражения места сосредоточения оккупантов в Токмаке на Запорожье, потери россиян составили 80 человек убитыми и ранеными
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 4 января.
"Подтверждено огневое поражение 3 января места сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов в районе населенного пункта Токмак Запорожской области. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и мертвыми", - говорится в сообщении.
В Генштабе также рассказали, что украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и склад боеприпасов врага.
Также, по данным Генштаба, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, в настоящее время оккупанты лечат более 100 вагнеровцев.
- 3 января украинская артиллерия уничтожила базу оккупантов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области. База находилась в местной туббольнице.
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