Генштаб назвал потери армии РФ с 24 февраля: около 37 470 военных, 1649 танков и 3829 БТРов
С 24 февраля по 12 июля российские оккупанты потеряли около 37 470 военных, 3 829 бронемашин, 1 649 танков и 2 699 единиц автомобильной техники
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1649 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1) ед,
- артиллерийских систем – 838 (+0) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средства ПВО - 109 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли / катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,
- специальная техника – 66 (+0).
Отмечается также, что наибольшие потери враг понес на Николаевском направлении.
Данные уточняются.
- По состоянию на 11 июля оккупанты потеряли на войне около 37 400 военных, 3 828 бронемашин, 1 645 танков и 109 ПВО
- Луцкие спецназовцы уничтожили вражескую ДРГ и 5 оккупантов, командира взяли в плен
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.01
Покупка 36.01Продажа 36.85
-
EUR
Покупка 36.03Продажа 36.99
- Актуальное
- Важное