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Генштаб назвал потери армии РФ с 24 февраля: около 37 470 военных, 1649 танков и 3829 БТРов

12 июля, 2022 вторник
09:28
война с Россией

С 24 февраля по 12 июля российские оккупанты потеряли около 37 470 военных, 3 829 бронемашин, 1 649 танков и 2 699 единиц автомобильной техники

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 37470 (+70) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1649 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3829 (+1) ед,
  • артиллерийских систем – 838 (+0) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средства ПВО - 109 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2699 (+3) ед,
  • специальная техника – 66 (+0).

Отмечается также, что наибольшие потери враг понес на Николаевском направлении.

Данные уточняются.

  • По состоянию на 11 июля оккупанты потеряли на войне около 37 400 военных, 3 828 бронемашин, 1 645 танков и 109 ПВО
  • Луцкие спецназовцы уничтожили вражескую ДРГ и 5 оккупантов, командира взяли в плен

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