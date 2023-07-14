Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 14 июля.

Ситуация на фронте и обстрелы территории Украины

В течение суток российский враг нанес 43 авиационных удара и совершил 17 обстрелов из РСЗО (реактивных систем залпового огня). Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах. На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Каминь Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области.

и направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток нанес авиационный удар в районе Радьковки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Карповичи, Каминь Черниговской области; Малушино, Бояро-Лежачи Сумской области и Казачья Лопань, Нескучное, Терновая Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области.

направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Западное, Каменка, Кисловка, Берестово, Фиголовка Харьковской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

направлении в течение суток противник вел безрезультатные наступательные действия западнее Дибровы Луганской области и восточнее Новосадового Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области. На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Пивничное Донецкой области.

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Часов Яр, Александро-Шультино, Дилиевка и Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел неудачные наступательные действия в Первомайском районе. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области.

направлении враг вел неудачные наступательные действия в Первомайском районе. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Первомайского Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Бердичи, Ласточкино, Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Парасковеевка, Новомихайловка, Новоукраинка, Благодатное и Богоявленка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки Запорожской области и Грозового Херсонской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольное поле, Малая Токмачка, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье Запорожской области; Антоновка, Тягинка, Чернобаевка, Никольское Херсонской области и Херсон.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Удары ВСУ по россиянам в течение последних суток:

Авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях.