Генштаб: на временно оккупированных территориях россияне увеличивают количество блокпостов, чтобы воспрепятствовать передвижению местных
Российские захватчики продолжают ведение войны против Украины
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18.00 26 марта по поводу российского вторжения, передает Еспресо.TV.
"Скрывая реальные потери личного состава и техники, военное руководство оккупационных войск пытается убедить собственное население в плановом достижении всех целей, поставленных вооруженными силами российской федерации. В связи с насущной необходимостью восполнения потерь оккупанты проводят мероприятия скрытой мобилизации и снятия техники с длительного хранения. Так, с целью доукомплектования отдельных подразделений 4-й танковой дивизии из состава 1-й танковой армии, с длительного хранения сняты танки Т-72. По имеющейся информации техника находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии и разукомплектована", - пишут в ВСУ,
В населенных пунктах Херсонской области фиксируется усиление террора местного населения со стороны оккупантов. Осуществляют обыски в домах с целью выявления участников АТО/ООС, военнослужащих, волонтеров и членов их семей. Имеются многочисленные факты похищения женщин и пыток местных жителей.
"В отдельных населенных пунктах Черниговской области захватчики осуществляют принудительное распространение так называемой гуманитарной помощи среди местного населения с целью создания пропагандистских репортажей российскими СМИ", - говорят наши военные.
На временно занятых территориях противник продолжает наращивать систему блокпостов с целью воспрепятствования перемещению местного населения.
Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили.
Враг продолжает нести потери на всех направлениях. Силы обороны методически уничтожают русских захватчиков.
- Напомним, ВСУ вошли в Тростянец в Сумской области.
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