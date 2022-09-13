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Генштаб: На освобожденных от оккупантов территориях ежедневно фиксируют до 200 кровавых военных преступлений

13 сентября, 2022 вторник
08:00
война с Россией

На временно занятых и уже освобожденных от захватчиков территориях Украины ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"На временно занятых и уже освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины.

  • По состоянию на утро 13 сентября ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.

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