Генштаб: На освобожденных от оккупантов территориях ежедневно фиксируют до 200 кровавых военных преступлений
На временно занятых и уже освобожденных от захватчиков территориях Украины ежедневно фиксируется до 200 кровавых военных преступлений
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"На временно занятых и уже освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более семидесяти тысяч квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами и взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные общины.
- По состоянию на утро 13 сентября ВСУ успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Красногоровка, Водяное, Безымянное и Новогригоровка.
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