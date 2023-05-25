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Генштаб: На Джарилгаче оккупанты разместили около 300 военных и 15 украденных у населения лодок. Ситуация на фронте

25 мая, 2023 четверг
19:16
Война с Россией

Российские оккупационные войска милитаризовали остров Джарилгач, который 19 мая соединили с временно захваченной материковой частью Херсона в районе Лазурного

Об этом говорится в сводке Генштаба 25 мая.

По сообщению Генерального штаба ВСУ, оккупанты разместили на острове около 300 российских военнослужащих и 15 лодок иностранного производства, которые они украли у местных жителей.

Силы обороны уничтожили 2 района сосредоточения врагов, склад боеприпасов и радиолокационную станцию

В течение суток авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы, боеприпасы, радиолокационную станцию и артиллерийское подразделение врага на огневых позициях.

Россияне нанесли очередной массированный удар по Украине, нанесли 48 авиационных ударов и совершили около десятка обстрелов из РСЗО

Ночью против 25 мая Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131". Все 36 дронов уничтожили наши защитники.

Всего в сутки противник нанес 2 ракетных удара с ЗРК С-300 по гражданской инфраструктуре поселка Циркуны на Харьковщине, в результате чего был поврежден частный дом. Кроме того, враг нанес 48 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на направлениях обороны

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Всего за прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 17 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

В течение суток враг обстреливал из минометов и артиллерии ряд обстрелов населенных пунктов в этом направлении: Гай, Каменская Слобода Черниговской области ; Ходыно, Владимировка, Александровка, Большая Писаревка Сумской области , а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка, Домашнее на Харьковщине .

На Купянском направлении противник и дальше пытается улучшить свое тактическое положение. Авиаудары получили районы населенных пунктов Чайковка и Кисловка Харьковской области. В течение суток наступательные действия в районе Масютовки не имели результата. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Тополи, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

В Лиманском направлении в течение суток противник безрезультатно наступал в районе Белогоровки. Авиационные удары россияне нанесли в районе Белогоровки Луганской области и Ивано-Даревки Донецкой области . Артобстрелы потерпели Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное Донецкой области .

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадал ряд населенных пунктов Донецкой области: Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора, Северное.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Авиаударов нанес в районе Авдеевки. Совершил артобстрелы Авдеевки, Первомайского и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отразили многочисленные атаки в районе Марьинки. Враг же нанес авиаударов в районе Марьинки, обстрелы потерпели Марьинка и Победа на Донетчине.

На Шахтерском направлении враг обстрелял, в частности, Угледар и Пречистовку.

В Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия. Враг нанес авиаудары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава в Херсонской области . Кроме того, подверглись обстрелам Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области ; Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунке, Белозерка, Антоновка, Огромное Херсонской области и город Херсон .

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