Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Действительно, если мы посмотрим карту боевых действий, то там видно характерное успешное наступление севернее Лимана с его охватом. Если вместе с тем посмотреть на карту рашистских военкоров, то там ситуация будет еще хуже - речь идет о том, что группировка рашистов в Лимане находится как минимум в оперативном окружении. Действительно, скорее всего, в ближайшие дни Генштаб сообщит об успешной операции по деоккупации Лимана", - считает он.