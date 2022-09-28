Генштаб может сообщить об успешной операции по Лиману в ближайшие дни, - главный редактор Defense Express Катков
Вблизи Лимана Донецкой области у россиян есть проблемы, в ближайшие дни может появиться официальная информация о деоккупации
Об этом в эфире Еспресо сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.
"Действительно, если мы посмотрим карту боевых действий, то там видно характерное успешное наступление севернее Лимана с его охватом. Если вместе с тем посмотреть на карту рашистских военкоров, то там ситуация будет еще хуже - речь идет о том, что группировка рашистов в Лимане находится как минимум в оперативном окружении. Действительно, скорее всего, в ближайшие дни Генштаб сообщит об успешной операции по деоккупации Лимана", - считает он.
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