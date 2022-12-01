Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Как отмечается, российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях.

Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь.

В то же время в течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя, добавляют в Генштабе.

Ранее стало известно, что в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян в течение прошлой недели.

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