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Генштаб: Колонна с ранеными оккупантами двигалась в сторону Мелитополя 28–29 ноября

1 декабря, 2022 четверг
07:59
война с Россией

В течение 28-29 ноября раненых захватчиков эвакуировали колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Как отмечается, российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях.

Так, в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь.

В то же время в течение 28-29 ноября фиксировалась эвакуация раненых захватчиков колонной из грузовиков и автобусов, которая двигалась в сторону Мелитополя, добавляют в Генштабе.

  • Ранее стало известно, что в больницы оккупированного Донецка доставили более 700 раненых россиян в течение прошлой недели.

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Россия
Мелитополь
Запорожская область
потери окуппантов
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