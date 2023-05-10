"Генштаб имеет определенные замыслы": офицер ВСУ Лапин рассказал о предпосылках для контрнаступления ВСУ
Спецназначенец офицер ВСУ, народный депутат VIII созыва Игорь Лапин подчеркнул, что у Генштаба Украины есть задумки о контрнаступлении ВСУ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сегодня россияне не понимают, с какой стороны будет главный удар, главное контрнаступление ВСУ. Мы будем делать разведку боем и давить на разных участках фронта, чтобы еще больше их запутать. Генштаб Украины имеет определенного рода замыслы в контексте нашего контрнаступления. Предпосылками для контрнаступления можно считать разведку боем, артподготовку, размягчение передней линии обороны противника", - пояснил Лапин.
По словам офицера ВСУ, россияне не могут понять, где сосредоточить свои резервы.
"Такие действия мы проводим на разных участках, поэтому россияне не могут понять, где сосредоточить свои резервы, чтобы иметь возможность противодействовать. Россияне сильно стесняли зубы от своего наступления о нашу оборону, но у них большой потенциал. Сейчас идет подготовка с нашей стороны. Чем дольше противник не будет знать, где накапливаются наши резервы и направление основного удара, тем более будут сохранены жизни наших ребят", - подчеркнул Лапин.
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