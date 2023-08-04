Генштаб Эстонии оценил шансы войск РФ прорвать оборону Украины в ближайшее время
Российские оккупанты вряд ли смогут осуществить решающий прорыв украинских позиций в ближайшее время, поэтому истощают Украину ракетно-дроновыми ударами
Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла, передает ERR .
"Вооруженные силы РФ нанесли удары в основном на рубежах Купянск и Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на Донецком и Авдеевском направлениях и достигли минимального успеха. Вряд ли российские ВС смогут осуществить решительный прорыв украинских позиций в ближайшем будущем. Поэтому ракетными и ракетными. ударами они пытаются истощить украинскую экономику и гражданское население", – сказал он.
По словам полковника, Украина продолжает наносить удары по важным материально-техническим узлам врага, чтобы перерезать поставки топлива и боеприпасов.
- За последние сутки Россия потеряла 640 солдат, 27 дронов и 15 боевых бронемашин.
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