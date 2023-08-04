Об этом заявил полковник Генштаба Эстонии Март Вендла, передает ERR .

"Вооруженные силы РФ нанесли удары в основном на рубежах Купянск и Сватово-Кременная, в районе Бахмута, на Донецком и Авдеевском направлениях и достигли минимального успеха. Вряд ли российские ВС смогут осуществить решительный прорыв украинских позиций в ближайшем будущем. Поэтому ракетными и ракетными. ударами они пытаются истощить украинскую экономику и гражданское население", – сказал он.

По словам полковника, Украина продолжает наносить удары по важным материально-техническим узлам врага, чтобы перерезать поставки топлива и боеприпасов.