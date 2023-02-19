Ключевая история – это развертывание большой битвы на Донбассе. Наша группировка близ Бахмута сковала российское стратегическое наступление и попытки продвигаться. Сражение под Угледаром продемонстрировало, что российская попытка захлебнулась. Они потеряли очень много личного состава и бронетехники. Каково ваше видение сейчас великой битвы на Донбассе?

Сражение на Востоке следует рассматривать по всей длине протяженности фронта на Востоке, а не только в Бахмуте или Угледаре, потому что это места, где сосредоточены украинские войска, и да, они там действительно успешно противостоят россиянам. Но есть и другие места, где Россия ищет слабину – это определенные пробелы между городами, леса, где они могут продвигаться вперед. Поэтому они медленно, но уверенно продвигаются кое-где вперед, и каким бы оно ни было, это все же движение вперед. Возникает вопрос - получаем ли мы всеобщую стратегическую ценность от того, что делаем на Донбассе? Что делать дальше? Потому что,

если мы просто будем вести там оборонительную борьбу и ждать следующей волны атак, то это будет стоить нам много крови.

Вопрос в том, как долго Украина сможет выдерживать столь высокий уровень боя один на один, ведь это именно то, что мы видим сейчас. Это бой с глазу на глаз. Всем военным во время подготовки говорят, что если вам приходится вести подобные бои, то вы должны сразиться с намерением перехватить инициативу, а не просто уничтожать врага, вы должны фактически прорваться, чтобы оказаться в тылу противника, с целью окружения, а не исключительно обезвреживания. Потому что противостояние один на один очень дорого стоит в боеприпасах и в живой силе. Основная цель всегда состоит в том, чтобы сломить дух врага, а затем переходить к другим действиям.

Меня волнует то, что мы вряд ли будем действовать немедленно, но будем ждать, пока прибудут системы и танки с Запада. А этот временной отрезок к моменту контратаки дает россиянам время, чтобы перебросить больше солдат и техники и продолжать атаку. Поэтому я считаю, что должно быть что-то другое. Если мы собираемся воевать таким образом на определенном этапе, мы должны во что бы то ни стало попытаться пересечь нынешнюю линию разграничения, не забывая, что во время Первой и Второй мировой войны большинство солдат во время атак преодолевали большие расстояния пешком не дожидаясь транспорта.

Мы все живем сейчас в предвкушении больших масштабных боевых действий по линии фронта. Каковы ваши предчувствия, чего нам можно ожидать от российских интервентов? Потому что они стянули очень много живой силы. Их планы можно высчитать и спрогнозировать. Что, по-вашему, задумал враг? В частности, речь идет и о Юге, и о развертывании их подразделений на Харьковском направлении.

Что касается северного направления, сейчас не вижу, что они собираются что-то делать из Беларуси, поскольку забрали так много боеприпасов и оборудования из-под России. Они просто будут продолжать проводить учения, чтобы убедиться, что мы оставим как можно больше войск на северной границе, потому что они не хотят, чтобы эти войска вошли в основную зону боевых действий вокруг Харькова и Сум. Всегда существует вероятность того, что они там к чему-то готовятся, но разведданных об этом нет. Поэтому приходится предполагать, что если мы не получаем разведданных со спутников, от американцев или кого-то другого, то все, что они делают – это просто продолжают разрушать дома, школы артиллерией и ракетами, и что они будут продолжать это делать и дальше. Похоже, что главный фронт все еще находится на Востоке. Похоже, их цель - прорваться, а значит, захватить Донецкую область, если удастся. Им этого не достичь, потому что она слишком велика, и это займет у них слишком много времени, но кажется, что это их главная цель, а затем – Юг. У вас есть атомная электростанция, и сейчас они откачивают воду вокруг нее, что очень опасно, потому что если убрать охлаждающую воду из атомной электростанции, это может привести к серьезному ядерному инциденту. Но опять же, на Юге россияне довольно позиционно слабы. Не исключено, что атаки на Востоке имеют целью стянуть все Вооруженные силы Украины в одно место, чтобы потом атаковать где-нибудь, но пока нет никаких разведывательных данных, свидетельствующих о том, что они собираются это сделать. Похоже они действуют так же, как во время боев вокруг Киева, циркулируя в своем милитарном круговороте, и каждый раз терпя неудачу, поэтому у них пока нет никаких доказательств какого-то разумного стратегического подхода.

Использование тактического ядерного оружия. Россияне снова начали повторять историю о том, что они ядерное государство, выводить свой военно-морской флот, разворачивать подводные флотилии, которые являются носителями в том числе ядерного оружия. Они постоянно возвращаются к этому моменту, но это означает, что других планов, в частности, по развертыванию военной кампании на суше, у них нет. То есть это скорее последний аргумент, который не будет иметь значения для хода боевых действий.

Вся эта ядерная угроза – это исключительно политические действия, направленные на то, чтобы посеять неопределенность в странах. Рассмотрим, например, Финляндию. Она то собиралась дать танки, то теперь уже не дает и не даст, пока не войдет в НАТО. Та же история с другими странами.

Россия так играет на слабости многих европейских политиков, а также некоторых в Белом доме, что она может усугубить ситуацию.

Эта слабость создает задержку, и я имею в виду, что даже день или два задержки, как мы знаем, на Донбассе означают гибель украинцев, а это то, чего хочет Путин, и он будет пытаться использовать все возможные гибридные методы, чтобы посеять опасения в сознании европейских стран, чтобы они соответственно затягивали решение, говоря, мол, мы не можем. Мы думаем об этом. Мы не решили. Мы должны сделать это вместе в НАТО. Такая слабость европейцев опасна для Украины, ведь все происходит на день-два-три-четыре медленнее, а медлительность означает смерть и превосходство России в этот период.

Когда мы говорим об озвученных многими экспертами российских планах войны на истощение. Это означает, что у них нет стратегического плана действий. Война на истощение – это всегда о десятках и, возможно, сотнях тысяч убитых. В свое время прославился фельдмаршал Дуглас Гейг, а о фельдмаршале Жукове даже не хочется вспоминать. Пока они предлагают такую версию с использованием возможного ядерного шантажа, правильно?

Вы правы, это именно то, что делает Россия. Но меня беспокоит то, что Украина тоже это делает. Мы расплачиваемся за время человеческими жизнями, а не отвоеванным пространством. Так что стоит спросить себя, является ли Бахмут, который сейчас сравняли с землей, настолько важным, чтобы продолжать удерживать его любой ценой, и что означает "любой ценой"? Это значит, что мы будем просто стоять на том же месте пока не умрем. Мы потеряем немало наших бесценных бойцов, которые нам очень помогли бы в дальнейшем. Не забывайте, что мы уже несколько раз уходили. Возможно, нам придется сделать это снова. И если нам все-таки придется это сделать снова, то это будет означать, что линия Бахмута не была столь важной.

Но мы должны бороться за пространство, стараться просочиться в определенных местах, чтобы таким образом сбить врага с толку, а не только терять своих людей.

Хотел бы узнать ваше видение темпов и количества обещанных нам танков. О танках начали говорить очень давно, и вроде вышли на финальную прямую, что танки будут выделять и уже продолжаются определенные учения. Что сейчас в танковом деле и почему не так много?

Во-первых, эти танки прибудут не все сразу, а по два, по три, по четыре, по пять в течение лета. Поэтому перед генштабом стоит важное решение, которое заключается в том, использовать ли эти танки, как только мы их получим, или придержать их, пока у нас не будет большого количества, а потом ударить где-то по врагу и успешно прорваться. Это решение за генштабом. Меня беспокоит, что, пока у них оборонительный менталитет, они могут начать использовать их сразу. Скрестим пальцы, чтобы у них хватило ума придержать танки, пока не будет достаточного количества для прорыва.

Почему происходит задержка? Многие из этих танков были на складе, и потому их необходимо привести в должное соответствие, потому что не будет ничего хуже, чем если танки из Германии сломаются в первый же день. Это деморализовало бы и солдат, и всю страну. Вот почему так важно привести танки в полную готовность перед отправкой.

Почему страны не дают больше танков? Я возвращаюсь к тому, что говорил раньше, частично из-за политического аспекта, и речь идет о давлении, которое оказывается на страны российской гибридной войной, гибридными комментариями о ядерном оружии и все остальное.

У нас есть то, что есть, и меня не перестает беспокоить то, что мы будем слишком долго ждать, даже не думая, как атаковать и как что-то делать.

Если мы будем ждать танков, то это может вылезти нам боком. Итак, у нас достаточно техники, не только танков, но и БМП Брэдли, 60 из которых уже прибыли в Роттердам. Мы должны использовать все, что можем, чтобы прорваться, и сделать это как можно скорее, потому что промедление означает, что Россия перехватывает инициативу, а значит, мы переходим в защиту.

Как вы оцениваете российские военные ресурсы и потенциальное использование ими дополнительных опций, в частности, стран Азии и стран-сателлитов по ОДКБ? Речь идет о производстве дополнительного вооружения и использовании дополнительных человеческих ресурсов.

Россия не получит многое от своих друзей-сателлитов, большинство из которых отмалчиваются в вопросе войне, но они получат оборудование от Северной Кореи, а также оборудование, ракеты и беспилотники от Ирана. Проблема с Россией состоит в том, что у России все еще есть много оборудования в запасе - да, оно старое, но оно есть, и у них есть безграничное количество людей, которых могут задействовать.

Чего у них нет, так это способности научить этих людей воевать, и вы видели видео из Угледара – солдаты в машинах, но на самом деле они не солдаты, а гражданские в униформе.

Они не знают, что делать, у них нет никаких навыков ведения боя, они не прошли должной подготовки и не понимают, что они делают, но их будет гораздо больше. Да, их можно убивать, но не следует забывать ни на миг, что Россия может продолжать войну еще очень долго. Чего нельзя давать России, так это времени, потому что, если им дать время, они успеют привезти больше техники и больше людей. В ноябре и декабре они были слабы, но мы дали им зиму, чтобы они могли перебросить больше людей, и они это сделали. Каждый раз, когда мы даем им время, они будут выводить все больше людей. Я думаю, что оборудование и боеприпасы у них есть еще на год или два, и если дадим им время, они могут перебросить все это вперед. Вот почему важно давить на них, и делать это быстро.

Классическая русская формула – это осуществление наступления, пока не закончатся люди и техника. Они используют этот подход очень много лет, поэтому мы говорим о российских ресурсах. Вместе с тем, мы живем также в предвкушении наших наступательных действий. Мы понимаем, что южный плацдарм чрезвычайно непростая история, потому что россияне туда регулярно стягивали живую силу и технику. Но история отвечает, что на Юге всегда тяжело удерживать мощный контрнаступательный удар, в частности, если будет должное количество бронетехники.

Согласен с вами, речь идет о прорыве. Вопрос всегда в том, где? Вы не собираетесь прорываться в Бахмуте, и по всей линии с севера Донецка, которая составляет 200 километров, потому что там слишком много россиян. Поэтому прорыв должен быть где-нибудь в другом месте. На самом деле для прорыва часто не нужно много, это вопрос прорыва линии разграничения, где она слаба, а затем переход в тыл врага, внутрь его мышления, чтобы убедить его, что мы больше и сильнее, чем есть на самом деле. То есть, речь идет и о психологической, и о военной деятельности, и вы могли видеть это на примере русского фронта, на примере наступления союзников по Германии, по всей Европе на Берлин.

Очень важно убедиться, что у вас есть хорошие командиры, которые будут продолжать наступать и рисковать, потому что как только враг начнет отступать, а все будет очень быстро разворачиваться, потому что россияне слабы в командовании и контроле.

У них очень мало средств командования и контроля, довольно мало радиостанций, и поэтому их нужно где-нибудь сломать. Как только их сломают, они растеряются и будут вынуждены отступать, за неимением средств контроля над бойцами. Единственный их способ контролировать солдат – это поставить их на передовую и сказать: "Вперед!". Поэтому они не могут вести комбинированные бои, вот где они самые слабые, а значит, именно здесь мы должны ударить по ним, разгромив их способность что-то делать. Сейчас мы позволяем им владеть инициативой, и поэтому теряем много людей.

Что, по вашему мнению, будет происходить на Запорожском направлении?

Похоже, что Россия окопалась и просто обороняется с минимальным количеством солдат и артиллерии, чтобы фактически удерживать территорию, поэтому сейчас ситуация патовая, ни одна из сторон ничего не делает – они удерживают позиции, обстреливая друг друга.

В районе Запорожья очень сложно прорваться, потому что там большие поля и очень много открытого пространства, по которому людям очень тяжело передвигаться.

Я думаю, что больше всего они надеются на какой-то инцидент, связанный с атомной электростанцией. Мы знаем, что россияне построили оборонительные сооружения вокруг Мелитополя, поэтому вполне понятно, что они предполагали, что Украина начнет продвигаться к югу от Запорожья, строя оборонительные сооружения дальше к югу от Мелитополя, а затем в направлении Крыма. Пока этого еще не произошло, возможно, именно здесь Генеральный штаб вскоре будет атаковать. Поэтому нам необходимо подождать, чтобы убедиться в этом.

Чрезвычайно трудно сейчас перестраивать и реформировать Министерство обороны, это чрезвычайно щепетильная история, в частности в условиях войны, подготовки как контрнаступления, так и отражения российских еще более масштабных боевых действий, но в любом случае генерал-лейтенант Павлюк, опытный воин, герой Украины, человек с хорошей военной репутацией стал первым заместителем министра обороны. Соответственно, там запускаются дополнительные новые процессы, мы не будем вдаваться в то, что может быть государственной тайной, но по вашему мнению, где быстрее всего стоит реагировать обновленной команде?

Вероятно, вы использовали не то слово, потому что не было реформирования как такового, были только замены людей. Реформы – это когда меняются процессы, увеличивается использование ІТ, используются более четкие процессы, чтобы вы могли делать определенные вещи быстрее и эффективнее. Это также означает наличие процессов, которые гораздо ближе к пониманию и поддержке линии фронта, чем существующие сейчас. Мы ведь знаем, что беспилотники пока не оправдали себя. Система обороны не учится на ошибках, если бы она извлекла надлежащие уроки, мы бы уже производили собственные минометы, минометные боеприпасы и собственные беспилотники и продвигали бы все это на передовую.

То, что мы этого не делаем, свидетельствует о неисправности процессов. Процессы не реагируют на эхо с фронта.

Должна быть гораздо более тесная связь между тем, что Министерство обороны производит, находит и покупает для фронта. Не могу не согласиться, что оно очень хорошо работает с международным сообществом, но все же пренебрегает своей внутренней работой, особенно с неправительственными организациями, гражданским обществом, не используя лучших имеющихся людей. Я имею в виду, что у нас все еще действительно замечательные люди, которые работают в обществе как волонтеры, и Министерство обороны не использует их навыки в таких сферах, как медицина, технологии и т.д. Есть люди, одни из лучших мировых технологов, даже не общающиеся с Генеральным штабом и Министерством обороны, они не имеют с ними никакой связи. Но это люди, которых Министерство обороны должно использовать. Вот это и есть изменение процесса, то есть реформа, когда Министерство обороны начнет привлекать и использовать все имеющиеся в стране навыки всех лучших людей в обществе, тогда мы сможем сказать, что реформа состоялась. До этого времени речь идет не о реформировании, а просто об изменении людей, кресел и мандатов. Я бы сказал, что перед генералом Павлюком стоит серьезная работа и надеюсь, что у него есть все необходимые навыки для этого.

Чего бы сейчас боялись россияне? В свое время наши дроны долетели до аэродромов стратегической авиации в городе Энгельс, у русских была истерика. Соответственно они чего-то боятся, потому что некоторые наши действия ломают их внутренние планы. В частности, попытки Путина стабилизировать ситуацию внутри России. По вашему мнению, какие направления действий здесь были бы наиболее прогрессивными и успешными?

Хороший вопрос. Я думаю, что любые действия по линии столкновения. Россияне уязвимы, потому что не имеют должного командования и контроля. Они не могут быстро реагировать на перемены, поэтому любые действия внутри России, внутри Крыма, в районах Мелитополя или Мариуполя, вдоль линий их обороны, все то, что бьет по укрепленным участкам, где они чувствуют устойчивость, разрушая ее, все это является ценным для нас. Именно поэтому Генеральный штаб хочет иметь оружие большей дальности. Но если они не могут получить такое вооружение, они должны искать другие альтернативные способы. Вы же видели, что началось после работы беспилотника в Севастополе, это вызвало настоящую истерику, потому что показало, что российские ВМС слабы и что они не выполняют свою работу должным образом. Поэтому нам следует продолжать работать над тем, что мы на Западе называем "глубокой атакой". Такая атака осуществляется не только ракетами, она осуществляется всеми методами, которые есть в вашей диспозиции, ведь ценность глубокой атаки очень велика. Вы поражаете цели, и иногда вы можете уничтожить критическую цель, поэтому для осуществления глубокой атаки необходим отдельный уровень мышления, поскольку мы скорее всего не используем даже половины наших сил специального назначения должным образом. Их часто используют не по назначению, как пехоту, а не как инструмент глубокой атаки. Поэтому я считаю, что в этой сфере мы все еще можем многое сделать.