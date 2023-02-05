Об этом сообщил Генштаб ВСУ на фейсбуке.

В Донецкой области медучреждения переполнены ранеными оккупантами, а в Луганской области до 600 мобилизованных захватчиков отказались от участия в боевых действиях.

"Во временно оккупированной Горловке Донецкой области все медицинские учреждения переполнены ранеными захватчиками", - заявили в ВСУ.

Так, россияне обустраивают помещение школ, детских садов и складов под полевые госпитали. В частности, известно, что в город Светлодарск, Донеччина, оккупанты привезли медиков из Якутии.

Защитники также фиксируют случаи отказов мобилизованных россиян участвовать в боевых действиях:

"По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории".

За сутки россияне совершили по Украине 61 обстрел из РСЗО

"В течение суток противник произвел 61 обстрел из реактивных систем залпового огня, в том числе и по гражданской инфраструктуре Херсона. К тому же высокой остается угроза нанесения ударов Российской Федерации по гражданским объектам на всей территории Украины", - отметили в Генштабе.

4 февраля Силы обороны отразили вражеские атаки вблизи 9 населенных пунктов Донеччины и Луганщины

В течение суток Силы обороны отразили атаки оккупантов вблизи населенных пунктов Кременная и Шипиловка Луганской области и Верхнекаменное, Благодатное, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское и Клищиевка Донецкой области.

Тогда же украинская авиация нанесла 5 ударов по районам концентрации личного состава и военной техники врага, а также 2 удара по зенитно-ракетным комплексам.

Украинские защитники ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы россиян, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов.

Ситуация по направлениям:

"Враг продолжает вести оборону ранее захваченных рубежей по другим направлениям, обстреливает позиции наших подразделений и населенные пункты, граничащие с линией столкновения", - отметили в пресс-службе.

В Генштабе заявили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Одновременно РФ сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В то же время, от обстрелов пострадали районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Бояро-Лежачи - Сумской и Александровка, Глубокое, Красное, Зеленое, Нескучное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Чугуновка и Большой Бурлук на Харьковщине.

На Купянском направлении россияне били из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Синковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка - Луганской.

На Лиманском направлении под атакой оказались Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

На Бахмутском направлении огневое поражение потерпели Спорное, Берестовое, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Белая Гора, Озаряновка, Дружба, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под артиллерийскими обстрелами были Авдеевка, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении атакованы Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях под вражеским огнем оказались районы населенных пунктов: Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Егоровка, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.