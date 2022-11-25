Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на источники в ФСБ и Генштабе армии РФ издания "Важные истории".

Издание пишет, что Россия собирается зимой стабилизировать фронт в Украине, а затем начать все заново весной.

По данным собеседников издания, политическое и военное руководство России понимает, что этот план предполагает большие потери.

"Весной следующего года потери убитыми и ранеными могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят призывниками", - заявил источник, близкий к ФСБ.

Источник, близкий к Генштабу, также сообщил о прогнозе, согласно которому потери в боях в Украине будут составлять около 100 тысяч человек, преимущественно мобилизованных. Весной 2023 г., по его словам, Минобороны планирует подготовить 120 тысяч призывников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.

"Для этого он [Путин] и не отменяет указа о частичной мобилизации", - заявил источник издания.

Мобилизация в России была объявлена в конце сентября. Пункт указа, в котором говорилось, сколько людей планируют призвать на военную службу, был засекречен. Минобороны РФ сообщило, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В начале ноября было объявлено, что мобилизация завершена, план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Планы провести дополнительную мобилизацию власти РФ отрицают.

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