Генсеком НАТО может стать этническая украинка Христя Фриланд, - CBC News

Об этом пишет CBC News со ссылкой на источники НАТО.

В Канаде Фриланд сейчас оказалась в центре спекуляций, поскольку распространяются разговоры о ее возможном назначении генсеком НАТО. В целом, в НАТО серьезно рассматривают возможность назначения женщины на должность Генсека, говорится в материале.

Христя Фриланд – самая известная канадка украинского происхождения, известная журналистка, экс-министр иностранных дел, нынешний министр финансов и вице-премьер Канады.

По меньшей мере четыре разных источника - в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО - говорят, что имя Фриланд несколько месяцев обсуждалось в международных кругах по вопросам обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. Он работает на этом посту с 2014 года. Срок полномочий Столтенберга должен был завершиться в сентябре 2022 года, но лидеры НАТО из-за российского вторжения в Украину продлили этот срок до 2023 года.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами", - сказал конфиденциально чиновник НАТО CBC News в августе.

По его словам, есть определенный импульс, чтобы женщина стала следующим генсеком НАТО.

По данным журналистов, в штаб-квартире НАТО отмечают, что существующий семь десятилетий военный альянс стремится получить свежую перспективу, которую женщина принесет на должность генерального секретаря. В НАТО ищут человека с твердостью и международными связями.

Там также осторожно оценивают шансы Фриланда, предполагая, что она находится примерно "в середине списка" женщин, которые станут сильными, квалифицированными кандидатками.

"Наличие канадца (в роли генсека –, ред.) может быть желательным с точки зрения усиления участия Канады в альянсе", – сказал Крис Скалуба из вашингтонского аналитического центра Atlantic Council.

О Фриланде в целом хорошо думают в европейских и трансатлантических кругах безопасности, добавил аналитик.

Источники в Брюсселе сообщили, что имя Фриланда появилось осенью прошлого года. Вопрос, на который пока нет ответа, заключается в том, может ли сама Фриланд быть заинтересован в этой работе.

3 сентября бывший генеральный секретарь НАТО и экс-премьер Дании Андерс Фог Расмуссен заявил, что окончание войны победой Украины в интересах США. Он призвал Штаты не сомневаться с помощью Украины в объемах, которые позволят ей победить и обеспечить длительный мир.

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