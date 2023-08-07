Об этом говорится в заявлении на сайте Европы, сообщает Укринформ.

"Я серьезно обеспокоена все более репрессивными попытками заставить замолчать законную критику со стороны оппонентов, активистов и простых граждан, в то время как Россия продолжает свою жестокую агрессию против Украины", - сказала Пейчинович-Бурич.

Она призвала Москву освободить заключенных оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу, а также расследовать более давние покушения на них.

"Я поражена тем, насколько грубо российские власти продолжают нарушать право на справедливый суд и гарантии надлежащего судебного процесса, а также другие права двух оппозиционных политиков. Постоянное несоблюдение принципа беспристрастного правосудия прямо свидетельствует о произвольном и безосновательном характере их преследования и практически не оставляет сомнений в этом. , что по приговорам для них – политическая месть", – подчеркнула генсек Совета Европы.