Генсек Совета Европы "серьезно обеспокоен" об усилении репрессий против оппозиции в РФ и призывает освободить осужденных
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич обеспокоена усилением репрессий в России и призвала уволить российских оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу
Об этом говорится в заявлении на сайте Европы, сообщает Укринформ.
"Я серьезно обеспокоена все более репрессивными попытками заставить замолчать законную критику со стороны оппонентов, активистов и простых граждан, в то время как Россия продолжает свою жестокую агрессию против Украины", - сказала Пейчинович-Бурич.
Она призвала Москву освободить заключенных оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу, а также расследовать более давние покушения на них.
"Я поражена тем, насколько грубо российские власти продолжают нарушать право на справедливый суд и гарантии надлежащего судебного процесса, а также другие права двух оппозиционных политиков. Постоянное несоблюдение принципа беспристрастного правосудия прямо свидетельствует о произвольном и безосновательном характере их преследования и практически не оставляет сомнений в этом. , что по приговорам для них – политическая месть", – подчеркнула генсек Совета Европы.
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17 апреля Московский городской суд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы. 31 июля апелляция оппозиционера была отклонена.
4 августа этот же суд на выездном заседании приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу об "экстремизме".
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