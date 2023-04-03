Генсек Совета Европы и вице-канцлер Германии прибыли в Украину

Об этом сообщает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар.

"Рады приветствовать генерального секретаря Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарили за инициативу создать Реестр ущерба, нанесенного российской агрессией", - написала Джеппар.

Сообщается, что обсуждали необходимые шаги по восстановлению справедливости и привлечению российских военных преступников к ответственности.

Также сегодня в Украину прибыл федеральный министр экономики Роберт Габек с небольшой делегацией представителей немецкого бизнеса, пишет Spiegel Online GmbH .

"Мы верим, что она (Украина, - ред.) победит, что она будет восстановлена, что есть интерес Европы не только поддержать страну, которая в этом нуждается, но что Украина также будет экономически сильным партнером в будущем", - сказал на вокзале в Киеве Габек.

Визит должен дать Украине надежду на послевоенное восстановление и сотрудничество в сфере энергетики: "Бизнес-делегация дает Украине надежду, что будет восстановление после войны".

Это первая поездка министра в Украину с 24 февраля 2022 года – и впервые в истории в должности федерального министра.