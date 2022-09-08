Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Путин понял, что проигрывает на фронтах, ВСУ перебирают инициативу. Он хочет зафиксировать захваченные территории Украины, поняв, что есть лазейка - зерновое соглашение через посредство Эрдогана. Он засылает разных гонцов, чтобы решить свои вопросы. Путин снова хочет показать, что Украине нужно капитулировать, иначе решения не принимаются. Генсек ООН "вручную" снимает санкции в портах для снабжения Россией кораблями продовольствия и минудобрений. Путин хочет, чтобы с РФ сняли и финансовые санкции", - отметил Чалый.

Дипломат также добавил, что война разрешается не только на фронтах.

"Украине надо действовать, чтобы не дать размыть санкционный режим, санкционное давление, которое начало размываться с зерновым соглашением. Дальнейшие шаги РФ будут направлены на снятие санкций и противодействие поставкам вооружения - это два основных направления по которым РФ будет бить. Путин хочет вернуться к соглашениям во время войны", - отметил Чалый.

7 сентября Владимир Путин заявил о намерении ограничить вывоз зерна из украинских портов , чтобы оно не попадало в Европу.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия ничего не потеряла, начав войну в Украине, а лишь "укрепила свой суверенитет"

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