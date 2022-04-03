Генсек ООН шокирован событиями в Буче и призывает к независимому расследованию преступлений России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает за проведение независимого расследования массовых убийств гражданских лиц в Буче и привлечение виновников к ответственности
Об этом говорится в кратком заявлении генсека в Твиттере.
"Я глубоко шокирован снимками гражданских лиц, убитых в Буче в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению виновных к ответственности", - призвал Антониу Гутерреш.
- Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ. Призвал расследовать действия России в Гааге, а также ввести разрушительные санкции.
- Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.
- А в США уже пообещали новые санкции из-за зверств России в Буче.
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