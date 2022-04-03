Генсек ООН шокирован событиями в Буче и призывает к независимому расследованию преступлений России

Об этом говорится в кратком заявлении генсека в Твиттере.

"Я глубоко шокирован снимками гражданских лиц, убитых в Буче в Украине. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к эффективному привлечению виновных к ответственности", - призвал Антониу Гутерреш.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Бучанская резня была умышленным преступлением РФ. Призвал расследовать действия России в Гааге, а также ввести разрушительные санкции.

Того же мнения придерживается Британия. Британский посол заявила, что изнасилование стало оружием русской армии, которое применили сознательно.

А в США уже пообещали новые санкции из-за зверств России в Буче.

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