Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает возможной перспективу ядерного конфликта на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о повышении уровня боевой готовности ядерных сил
Об этом Гутерреш заявил во время общения с журналистами 14 марта, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил – это "ужасающее развитие событий".
"Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов тоже должна быть сохранена", – сказал генсек ООН.
Гутерреш отметил, что поддерживает тесный контакт с несколькими странами, включая Китай, Францию, Германию, Индию, Израиль и Турцию, чтобы обсудить посреднические усилия для прекращения войны.
- Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Генштабу и Минобороны перевести российскую армию в особый режим боевого дежурства якобы из-за агрессивных высказываний со стороны Запада.
- Разведка США считает ядерные угрозы Путина "очень необычными", но предназначенными для "устрашения".
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