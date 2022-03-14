Генсек ООН считает возможной перспективу ядерного конфликта

Об этом Гутерреш заявил во время общения с журналистами 14 марта, сообщает Еспресо.TV.



По его словам, повышение уровня боевой готовности российских ядерных сил – это "ужасающее развитие событий".



"Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов тоже должна быть сохранена", – сказал генсек ООН.



Гутерреш отметил, что поддерживает тесный контакт с несколькими странами, включая Китай, Францию, Германию, Индию, Израиль и Турцию, чтобы обсудить посреднические усилия для прекращения войны.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Генштабу и Минобороны перевести российскую армию в особый режим боевого дежурства якобы из-за агрессивных высказываний со стороны Запада.

Разведка США считает ядерные угрозы Путина "очень необычными", но предназначенными для "устрашения".

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