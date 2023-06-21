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Генсек ООН разочарован исключением порта Южный по зерновой инициативе и призывает к продлению соглашения

21 июня, 2023 среда
09:50
Экономика Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш разочарован замедлением темпов проверок в рамках Черноморской зерновой инициативы и исключением из нее порта Южный, поскольку это привело к уменьшению количества судов, выходящих из украинских портов

Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.

Срок действия последних договоренностей по Черноморской зерновой инициативе истекает 17 июля, поэтому Гутерреш призвал стороны ускорить операции и сделать все возможное для продолжения действия "этого жизненно важного соглашения" на фоне снижения поставок основных пищевых продуктов на мировые рынки.

В настоящее время экспорт продовольствия достиг самого низкого показателя с начала работы Черноморской зерновой инициативы. В октябре 2022 года он достиг 4,2 млн. метрических тонн, тогда как в мае этого года снизился до 1,3 млн. метрических тонн.

В заявлении говорится, что ООН отдана поддержке реализации Черноморской зерновой инициативы и Меморандума о взаимопонимании по поводу российского экспорта продовольствия и удобрений.

"Сейчас, когда начинается сезон уборки урожая зерна, особенно важно, чтобы пищевые продукты и удобрения, в том числе аммиак из России, достигали рынков по всему миру", - отмечается в заявлении.

Ранее в этом месяце РФ решила ограничить регистрацию в порту Южный и сократить количество инспекционных групп, пока не начнется ее экспорт аммиачных удобрений.

Зерновая инициатива: что известно

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и ООН и отдельно между Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты
  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"
  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Отметим, транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

Уже 17 мая действие зерновой сделки продлили на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Впоследствии российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в частности, РФ проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил , что не видят перспектив продления зернового соглашения.

А уже во вторник, 13 июня, сам Путин заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки, поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шансов у зерновой сделки нет из-за того, что якобы российская часть не была выполнена.

Украина
Россия
ООН
зерно
Антониу Гутерреш
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