Генсек ООН призывает полностью уничтожить ядерное оружие в мире
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в Нью-Йорке призвал полностью уничтожить ядерное оружие в мире
"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия — это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", — сказал Гутерриш.
Генсек ООН отметил, что мировому сообществу пока "невероятно везет", однако "одно недоразумение, один просчет" отделяют мир от уничтожения с помощью ядерного оружия.
"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", — сказал он.
- 1 августа президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия должна показать готовность сотрудничать с США над контролем ядерного оружия. Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.
- В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей.
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