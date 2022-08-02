"Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия — это единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над этой целью", — сказал Гутерриш.

Генсек ООН отметил, что мировому сообществу пока "невероятно везет", однако "одно недоразумение, один просчет" отделяют мир от уничтожения с помощью ядерного оружия.

"Человечество стоит перед угрозой того, чтобы забыть уроки, извлеченные из ударов по Хиросиме и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот", — сказал он.

1 августа президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия должна показать готовность сотрудничать с США над контролем ядерного оружия. Он отметил, что СССР и США сотрудничали в этой сфере даже в сложные периоды холодной войны и настоял, чтобы к переговорам присоединился Китай.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что РФ не хочет ядерной войны, поскольку в ней не будет победителей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb