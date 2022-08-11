Об этом говорится в заявлении ООН.

"Я призываю вывести любой военный персонал и оборудование с предрприятия и избегать какого-либо дальнейшего развертывания сил или оборудования на месте. Объект нельзя использовать как часть какой-либо военной операции. Вместо этого требуется срочная договоренность на техническом уровне относительно безопасного периметра демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории", - подчеркнул Гутерреш.

Генсек добавил, что ООН "продолжает полностью поддерживать важную работу МАГАТЭ и его усилия по обеспечению безопасной эксплуатации Запорожской атомной электростанции".

"Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту. Мы должны четко понимать, что любой потенциальный ущерб Запорожской или любым другим ядерным объектам в Украине или где-либо еще может привести к катастрофическим последствиям не только для ближайших окрестностей, но и для региона и за его пределами, – добавил он.

5 августа примерно в 14.30 российские военные трижды обстреливали Запорожскую АЭС. Они попали в высоковольтную линию связи. На одном из энергоблоков сработала аварийная защита, включились дизель-генераторы. В настоящее время этот блок разгружен и отключен от сети. Позже на территории Запорожской АЭС зафиксировали еще три удара. "Прилетело" возле энергоблока с ядерным реактором, есть риск распыления радиоактивных веществ.

6 августа СМИ сообщили, что россияне минируют ЗАЭС, мины и боекомплекты в непосредственной близости к энергоблокам. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает военные действия России возле Запорожской АЭС.

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