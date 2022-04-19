Генсек ООН призвал установить предпасхальный четырехдневный "режим тишины" и открыть гуманитарные коридоры

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на заявление генсека.

"Сегодня я призываю сделать 4-дневную гуманитарную паузу Страстной недели, которая начинается в Великий четверг и продлится до Пасхи, 24 апреля, чтобы разрешить открыть ряд гуманитарных коридоров", - отметил Гутерриш.

Он считает, что гуманитарная пауза создала бы необходимые условия для безопасного прохода всех гражданских лиц, желающих покинуть зоны текущих и ожидаемых боевых действий, а также позволила бы доставить спасительную гуманитарную помощь людям в наиболее пострадавших районах, таких как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск. .

Гутерриш сказал, что ООН готова отправить колонны с гуманитарной помощью.

"Гуманитарные потребности очень серьезные. Люди не имеют пищи, воды, средств для лечения больных или раненых или просто для повседневной жизни. Сегодня в Украине более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Из них более трети – в Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске" , – заявил генсек ООН.