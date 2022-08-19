Генсек ООН призвал Россию не отсоединять ЗАЭС от электросетей Украины
Во время своего визита в Одессу генеральный секретарь ООН призвал Россию отказаться от идеи об отключении электросетей Украины от ЗАЭС
Об этом сообщают в Reuters.
"Очевидно, что электричество из Запорожья - это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой, для украинского народа. И этот принцип должен полностью соблюдаться", - заявил генсек ООН.
По словам генерального секретаря ООН, генеральный секретарь Антониу Гутерреша, ЗАЭС должна быть полностью демилитаризована, а украинская электроэнергия принадлежит исключительно украинцам.
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