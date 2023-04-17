Генсек ООН призвал привлечь к ответственности виновных в гибели его подчиненных в Судане
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал привлечь к ответственности виновных в гибели гражданских лиц во время боевых действий в Судане. Среди них было трое его подчиненных
Об этом он написал в твиттере .
"Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе 3 наших коллег из Всемирной продовольственной программы, погибших во время выполнения своей работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - подчеркнул Гутерреш.
Appalling. injuries of civilians, including 3 of our @WFP colleagues killed while carrying out their work.— António Guterres (@antonioguterres) April 16, 2023
Тот responsible should be brought to justice with delay. /a>.
- Напомним, в субботу, 15 апреля, в столице Судана Хартуми армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба.
- Во время начала боевых действий в Судане 15 апреля в стране находились 2 самолета и 36 сотрудников украинской авиакомпании SkyUp.
- 16 апреля стало известно, что в столкновениях между вооруженными силами и спецназовцами скорой поддержки (RSF) погибли по меньшей мере 56 человек, 595 получили ранения.
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