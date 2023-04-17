Генсек ООН призвал привлечь к ответственности виновных в гибели его подчиненных в Судане

Об этом он написал в твиттере .

"Столкновения, продолжающиеся в Судане, привели к гибели и ранениям гражданских лиц, в том числе 3 наших коллег из Всемирной продовольственной программы, погибших во время выполнения своей работы. Виновные должны быть немедленно привлечены к ответственности", - подчеркнул Гутерреш.