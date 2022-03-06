Генсек ООН призвал прекратить огонь в Украине для эвакуации людей из критических точек фронта
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш заявил о необходимости прекращения огня в Украине для эвакуации мирного населения
Об этом он написал в Twitter.
"Важно установить паузу в боевых действиях в Украине с целью обеспечения безопасного прохода мирных жителей из Мариуполя, Харькова и Сум, а также всех других мест конфликта", - отметил Гутерреш.
По его словам, для тех, кто остается в этих населенных пунктах, важно обеспечить доступ к спасательным гуманитарным грузам.
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