Генсек ООН призвал открыть в Мариуполе коридоры для эвакуации

Об этом пишет CNN.

"Сегодня мариупольцы остро нуждаются в таком коридоре. Мариуполь – это кризис в кризисе", – сказал Гутерреш в Киеве, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Тысячи мирных жителей нуждаются в спасательной помощи. Многие пожилые нуждаются в медицинской помощи или имеют ограниченную подвижность, им нужен путь к бегству из апокалипсиса", – добавил он.

Глава ООН встретился с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг после визита в Москву, где во вторник он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Гутерреш процитировал свою встречу с Путиным и сказал, что российский президент "в принципе" согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирного населения из мариупольского металлургического завода "Азовсталь".

Он добавил, что у него были "интенсивные переговоры" с Зеленским, чтобы эвакуация Мариуполя стала реальностью.

В обращении к украинскому народу Гутерреш сказал, что хочет, чтобы они знали, что "мир видит вас, слышит вас и поражен вашей стойкостью и решительностью".

"Я также знаю, что слов солидарности недостаточно. Я здесь, чтобы сосредоточиться на нуждах на местах и расширить наши операции", – продолжил он.

По его словам, Совет Безопасности ООН "не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и прекратить эту войну", и что неудача является "источником большого разочарования и гнева".