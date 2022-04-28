Генсек ООН призвал открыть в Мариуполе коридоры для эвакуации
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал открыть коридоры эвакуации в Мариуполь, заявив, что город в осаде и является "кризисом внутри кризиса"
Об этом пишет CNN.
"Сегодня мариупольцы остро нуждаются в таком коридоре. Мариуполь – это кризис в кризисе", – сказал Гутерреш в Киеве, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Тысячи мирных жителей нуждаются в спасательной помощи. Многие пожилые нуждаются в медицинской помощи или имеют ограниченную подвижность, им нужен путь к бегству из апокалипсиса", – добавил он.
Глава ООН встретился с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в четверг после визита в Москву, где во вторник он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
Гутерреш процитировал свою встречу с Путиным и сказал, что российский президент "в принципе" согласился на привлечение ООН и Международного комитета Красного Креста к эвакуации мирного населения из мариупольского металлургического завода "Азовсталь".
Он добавил, что у него были "интенсивные переговоры" с Зеленским, чтобы эвакуация Мариуполя стала реальностью.
В обращении к украинскому народу Гутерреш сказал, что хочет, чтобы они знали, что "мир видит вас, слышит вас и поражен вашей стойкостью и решительностью".
"Я также знаю, что слов солидарности недостаточно. Я здесь, чтобы сосредоточиться на нуждах на местах и расширить наши операции", – продолжил он.
По его словам, Совет Безопасности ООН "не смог сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить и прекратить эту войну", и что неудача является "источником большого разочарования и гнева".
- Представители ООН выехали в Запорожье для подготовки эвакуации людей из Мариуполя.
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