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Генсек ООН призвал освободить всех заложников в Газе и высказался по поводу блокады сектора

12 октября, 2023 четверг
08:39
Война в Израиле сектор Газа

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газы и освобождение всех заложников

Об этом он написал в Х .

"Жизненно важные запасы, включая топливо, еду и воду, должны быть разрешены в Газу", - пишет Гутерреш.

Генсек подчеркнул, что ООН сейчас требуется быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ к сектору.

В то же время он призвал к немедленному освобождению всех заложников, содержащихся в Газе.

"Гражданское население должно быть защищено в любое время. Международное гуманитарное право должно уважаться и поддерживаться", - подчеркнул генеральный секретарь ООН.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Также стало известно, что 12 октября в Израиль прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, чтобы лично оценить ситуацию в стране.

Новости
ООН
Израиль
Антониу Гутерреш
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