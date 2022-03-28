Генсек ООН призвал к гуманитарному перемирию в Украине

Об этом сообщает Reuters.

"Я поручил своему заместителю изучить с заинтересованными сторонами возможность гуманитарного прекращения огня в Украине", – сказал генсек ООН.

Гутерриш призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня, "чтобы обеспечить прогресс в переговорах, направленных на достижение мирного соглашения, основанного на принципах устава ООН".