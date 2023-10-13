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Генсек ООН призвал Израиль предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа

13 октября, 2023 пятница
22:59
Мир ООН

Генеральный секретарь ООН призвал Израиль предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе после приказа эвакуации более миллиона человек. ООН работает над поставкой помощи и созданием зон безопасности для гражданского населения

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль "предотвратить гуманитарную катастрофу" после того, как израильская армия приказала эвакуировать более миллиона человек с севера Газы.

"Генеральный секретарь и его команда работали на телефонах. Он был в постоянном контакте с израильскими властями, призывая их предотвратить гуманитарную катастрофу", - заявил журналистам спикер Стефан Дюжаррик.

Он призвал "отменить приказ, избегая того, что может превратить то, что уже есть трагедия, в катастрофическую ситуацию".

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) объявило о переносе своих операций на юг Газы, но, по его словам, некоторые сотрудники выразили желание остаться на севере.

В Газе находится "13 000 сотрудников UNRWA, работники на передовой, учителя, врачи, медсестры, люди, оказывающие психосоциальные услуги. Они остаются с людьми, которых им поручено поддерживать", - отметил он.

В связи с растущими призывами разрешить международную помощь в Газу, он сказал, что глава ООН сосредоточился на обеспечении того, чтобы поддержка достигла палестинского гражданского населения.

"Прошло уже шесть дней, как туда ничего не поступило, – говорит Дюжаррик о Газе.

"Мой коллега из UNRWA, с которым я только что разговаривал по телефону, сказал, что они не смогли доставить туда ни капли воды за шесть дней."

Он отметил, что ООН работает с израильтянами и Египтом, чтобы получить помощь и создать "зоны безопасности" для гражданского населения.

"Люди должны иметь возможность быть в безопасности в своих собственных домах", – говорит Дюжаррик.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Днем 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали Газу. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Газой. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В ночь с 10 на 11 октября авианосец ВС США "Джеральд Форд" прибыл на восточные берега Средиземноморья.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Первым среди иностранных государственных деятелей после нападения ХАМАС на Израиль в Тель-Авив лично прибыл глава МИД Чехии Ян Липовский, чтобы эвакуировать самолетом 34 граждан своей страны.

Антониу Гутерреш, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, отмечает необходимость гуманитарного коридора в сектор Газа и освобождение всех заложников.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

13 октября ЦАХАЛ предупредил ООН, что все палестинское население на севере Газа должно переселиться в южную часть в течение 24 часов.

ООН
Израиль
Палестина
Война в Израиле
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