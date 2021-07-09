Генсек ООН предположил появление опасных штаммов коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН .

По словам генсека, организации, которые занимаются изготовлением вакцин, должны решить проблему с неравномерным распределением в мире, потому что это приводит к дальнейшим мутациям, которые могут быть более опасны.

"Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить пандемию", - отметил Гутерриш.

Генсек убежден в том, что надо разработать единый план и создать комиссию для удвоения объема производства вакцинн и обеспечения сбалансированного распределения препаратов.