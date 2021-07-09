Генсек ООН предположил появление опасных штаммов коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о возможности возникновения опасных штаммов COVID-19
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН .
По словам генсека, организации, которые занимаются изготовлением вакцин, должны решить проблему с неравномерным распределением в мире, потому что это приводит к дальнейшим мутациям, которые могут быть более опасны.
"Нам нужно минимум 11 млрд доз для вакцинации 70% населения мира, чтобы прекратить пандемию", - отметил Гутерриш.
Генсек убежден в том, что надо разработать единый план и создать комиссию для удвоения объема производства вакцинн и обеспечения сбалансированного распределения препаратов.
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