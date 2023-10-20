Генсек ООН посетил КПП Рафах, чтобы добиться оказания гуманитарной помощи сектору Газа

Об этом сообщает The Guardian.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш вылетел на Синайский полуостров в попытке открыть гуманитарный маршрут в Газу, поскольку израильские бомбардировки продолжаются в преддверии предстоящего наземного наступления.

Согласно соглашению, контрольно-пропускной пункт на границе между Египтом и Газой должен был открыться в пятницу. Но Государственный департамент США заявил в четверг, что "условия" открытия КПП все еще обсуждаются, а египетское правительство сообщило, что ему нужно больше времени для ремонта поврежденной в результате бомбардировок дороги.

Гутерриш призвал разрешить пропуск значительных партий помощи и ускорить проверку безопасности.

После открытия КПП Рафах израильтяне разрешат 20 грузовикам с гуманитарной помощью въехать в Газу в первой колонне в рамках соглашения Байдена.

В ООН заявили, что такая скромная помощь может оказаться слишком малой и запоздалой для находящегося в осаде 2,3-миллионного населения Газы, имеет минимальный доступ к воде, продуктам питания и медикаментам и постоянно испытывает воздушные удары со стороны Израиля.

Американские дипломаты считали, что у них есть договоренность с Израилем и Египтом об открытии КПП Рафах, чтобы помочь грузовикам, следующим в анклав, и отчаянно стремящимся уехать сотням американцев палестинского происхождения.

Но, несмотря на заверения израильского и египетского правительств, а также личную миссию Байдена, никто и ничто не смог пересечь КПП, что является эскалацией гуманитарной катастрофы и растущим унижением для администрации Байдена.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа. Позже против блокады сектора Газа высказался Папа Римский Франциск. Также в ООН назвали этот шаг Израиля преступлением против человечества.

17 октября боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

18 октября Джо Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.