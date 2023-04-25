Об этом сообщила пресс-служба генсека.

В пресс-службе сказано, что Гутерреш при передаче письма выразил обеспокоенность Лаврову, связанную с препятствиями, с которыми в последнее время столкнулся Объединенный координационный центр в своей повседневной деятельности.

Также Гуттериш передал ему письмо, адресованное Путину, где изложены предложения по дальнейшим действиям, направленным на улучшение и расширение "зернового соглашения", согласно "позициям, недавно озвученным сторонами, и рискам, связанным с отсутствием глобальной продовольственной безопасности".

Аналогичное письмо направлено также Украине и Турции.