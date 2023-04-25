Генсек ООН передал Путину письмо с предложениями по зерновому соглашению
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал Лаврову для Путина письма, в которых говорится о дальнейших действиях по зерновому соглашению
Об этом сообщила пресс-служба генсека.
В пресс-службе сказано, что Гутерреш при передаче письма выразил обеспокоенность Лаврову, связанную с препятствиями, с которыми в последнее время столкнулся Объединенный координационный центр в своей повседневной деятельности.
Также Гуттериш передал ему письмо, адресованное Путину, где изложены предложения по дальнейшим действиям, направленным на улучшение и расширение "зернового соглашения", согласно "позициям, недавно озвученным сторонами, и рискам, связанным с отсутствием глобальной продовольственной безопасности".
Аналогичное письмо направлено также Украине и Турции.
- Напомним, накануне министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении зернового соглашения, заявив, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав зерновые коридоры.
- 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил , что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
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