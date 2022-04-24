Генсек ООН перед визитами в Россию и Украину отправится в Турцию

Об этом пишет Reuters.

В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции, где его примет президент Тайип Эрдоган. Его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что Анкара является важным местом для проведения переговоров между Украиной и Россией.



После этого Генсек ООН встретится с Путиным, а также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Гутерришу предстоит встреча с Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приедет в Украину в четверг, 28 апреля.