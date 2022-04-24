Генсек ООН перед визитами в Россию и Украину отправится в Турцию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 25 апреля, посетит Анкару. Далее он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а затем – в Украину
Об этом пишет Reuters.
В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции, где его примет президент Тайип Эрдоган. Его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что Анкара является важным местом для проведения переговоров между Украиной и Россией.
После этого Генсек ООН встретится с Путиным, а также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Гутерришу предстоит встреча с Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
- Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приедет в Украину в четверг, 28 апреля.
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