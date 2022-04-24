English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Генсек ООН перед визитами в Россию и Украину отправится в Турцию

Генсек ООН перед визитами в Россию и Украину отправится в Турцию

24 апреля, 2022 воскресенье
07:47
Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 25 апреля, посетит Анкару. Далее он отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а затем – в Украину

Об этом пишет Reuters.

В понедельник Гутерриш посетит столицу Турции, где его примет президент Тайип Эрдоган. Его заместитель по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что Анкара является важным местом для проведения переговоров между Украиной и Россией.

После этого Генсек ООН встретится с Путиным, а также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Киеве Гутерришу предстоит встреча с Зеленским, а также министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

  • Ранее сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приедет в Украину в четверг, 28 апреля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ООН
война с Россией
Читайте также:
окупант
22 апреля, 2022 пятница
"С моими психическими расстройствами это даже на пользу идет": СБУ перехватила разговор оккупанта с матерью
Володимир Мединський
22 апреля, 2022 пятница
В Москве, несмотря на утверждение Лаврова, подтвердили продолжение переговоров с Украиной
російська балістична ракета "Сармат"
21 апреля, 2022 четверг
Межконтинентальная российская баллистическая ракета "Сармат" способна уничтожить страну размером с Францию, - Згурец
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 30.73
    Покупка 30.73
    Продажа 32
  • EUR
    Покупка 33.17
    Продажа 34.72
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 апреля
11:33
На Пасху россияне убили двоих детей в Донецкой области, - глава ОВА
11:14
Турция закрыла небо для российских самолетов, направляющихся в Сирию
10:56
Оккупанты в течение минувших суток обстреливали села Запорожской области из самолета, танка, "града" и артиллерии
10:32
С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине погибли 213 детей, – ювенальные прокуроры
10:07
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 21 800 военных, 873 танка и почти 180 самолетов, – Генштаб ВСУ
09:40
Петр и Марина Порошенко поздравили украинцев с Пасхой: молимся за победу добра над злом, за победу Украины
09:23
Войска РФ нанесли ракетный удар на Днепропетровщине, есть погибший
09:09
"Просим у Бога великой Благодати, чтобы сбылась наша великая мечта": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой
08:37
В Запорожской области оккупанты готовят провокации с целью обвинения украинских военных
08:12
Оккупанты активизировали штурмовые действия и обстреливают все свободные населенные пункты Луганщины, – глава ОВА
07:23
В Черноморской операционной зоне остаются около 20 российских кораблей с субмаринами, – ВК "Юг"
06:56
В 60 км от государственной границы Украины Россия развернула пусковые установки ОТРК "Искандер-М", - Генштаб
06:47
Уайт – воин, и я верю, что он станет чемпионом мира, но сегодня ему пришлось встретиться со мной, - Фьюри
06:19
Инфографика
Сегодня, 24 апреля, во Франции состоится второй тур президентских выборов
05:34
Рустам Худжамов
Кто пойдет освящать паску в московский патриархат - вы освятите ее кровью наших воинов, - экс-вратарь "Шахтера" и "Мариуполя"
04:38
Оккупанты взяли в плен работников ОБСЕ в Луганске и Донецке
04:20
Усик не интересует, но готов проводить выставочные бои: стали известны планы Фьюри после завершения карьеры
04:06
Россия обстреляла Сумщину из минометов и тяжелой артиллерии, – Живицкий
03:49
ВСУ освободили 8 населенных пунктов в Херсонской области
03:31
28 февраля я уехал из Украины как беженец. Моя 85-летняя мама в Донецке, - Бубка
03:11
"Бетис" победил в Кубке Испании по футболу
02:43
В оккупированном Мелитополе Россия похитила болгарского консула
02:25
Роберто Де Дзерби
Я могу год тренировать бесплатно, - тренер "Шахтера" Де Дзерби заявил о готовности продолжить работу в Украине
02:10
ПСЖ в десятый раз в своей истории стал чемпионом Франции
01:59
Россия депортирует украинских детей в Сибирь и Владивосток
01:46
"Бавария" в десятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу
01:33
Я чувствую, что должен быть человеком своего слова, я обещал жене: Фьюри после победы над Уайтом подтвердил завершение карьеры
01:25
ООС ВСУ
За сутки в зоне ООС украинцы уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем и 15 единиц бронированной техники РФ
01:15
Между 500-килограммовыми авиационными бомбами, дикими ордами оккупантов и мирным населением процветающей Украины - только Ангеловое воинство и ВСУ: Генштаб поздравил украинцев с Пасхой
00:59
Фьюри нокаутировал Уайта в бою за титул WBC в сверхтяжелом весе
00:46
За сутки ПВО уничтожили 17 целей РФ: среди них 3 самолета и 9 БпЛА
00:32
Инфографика
Укрзализныця объявила расписание дополнительных эвакуационных поездов на 24 апреля
00:24
В Одесской области ПВО сбили две российские крылатые ракеты
00:18
Россия уже отстреляла по Украине большую часть своего ракетного арсенала, - Зеленский
00:17
Дорога к своей Пасхе
00:15
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 апреля
2022, суббота
23 апреля
22:12
В Сумской области россияне из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат и частные дома, - глава ОВА
22:01
Обновлено
В результате ракетного удара по Одессе погибли восемь человек, среди них - трехмесячный ребенок
21:40
Зеленский: Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие
21:37
Зеленский заявил, что должен встречаться с Путиным для дипломатического решения войны, и выразил уверенность в суде над военными преступниками РФ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV