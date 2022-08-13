Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Отмечается, что Абдулла сменил представителя США Фредерика Кенни, занимавшего этот пост временно.

В ООН подчеркнули, что Абдулла, работавший во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в области гуманитарного реагирования и управления.

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил , что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

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