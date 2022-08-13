Генсек ООН определил постоянного координатора по Черноморской зерновой инициативе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил суданца Амира Махмуда Абдуллу, координатора Организации Черноморской зерновой инициативы
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ООН.
Отмечается, что Абдулла сменил представителя США Фредерика Кенни, занимавшего этот пост временно.
В ООН подчеркнули, что Абдулла, работавший во Всемирной продовольственной программе ООН более 30 лет, обладает соответствующим опытом в области гуманитарного реагирования и управления.
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