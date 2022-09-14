Генсек ООН обсудил с Путиным продление "зернового соглашения"

Об этом Гутерреш заявил в ходе пресс-конференции по поводу предстоящей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.

По словам генсека ООН, разговор с Путиным состоялся утром 14 сентября.

"У нас была возможность обсудить Черноморскую "зерновую инициативу" и ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерреш.

Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".

По словам Гутерреша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.

Позже и министерство иностранных дел РФ признало, что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные

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