Генсек ООН обсудил с Путиным продление "зернового соглашения"
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. В частности, стороны обсудили возможность продления "зернового коридора"
Об этом Гутерреш заявил в ходе пресс-конференции по поводу предстоящей 77-й сессии Генеральной Ассамблеи.
По словам генсека ООН, разговор с Путиным состоялся утром 14 сентября.
"У нас была возможность обсудить Черноморскую "зерновую инициативу" и ее продление и возможное расширение", - заявил Гутерреш.
Он детализировал, что обсудил с Путиным возможный экспорт российского аммиака через украинские морские порты по методологии работы "зернового коридора".
По словам Гутерреша, сейчас необходимо аннулировать все "препятствия, мешающие экспорту российских удобрений", поскольку мир может столкнуться с "недостатком пищи".
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
- Позже и министерство иностранных дел РФ признало, что удар по морскому порту в Одессе нанесли российские военные
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