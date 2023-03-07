Генсек ООН Гутерриш приедет в Украину обсудить продление зернового соглашения

Об этом сообщает Reuters.

"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по дороге в Украину", — заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 7 марта.

Отмечается, что Гутерриш путешествует с председателем ООН по вопросам помощи Мартином Гриффитсом и представительницей ООН по торговле Ребеккой Гринспан. Издание объясняет, что Гриффитс вел переговоры по зерновому соглашению с Украиной, а Гринспан работает над содействием экспорту продовольствия и удобрений из России.