Генсек ООН Гутерриш приедет в Украину обсудить продление зернового соглашения
Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду, 8 марта, прибудет в Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским продление зернового соглашения
Об этом сообщает Reuters.
"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по дороге в Украину", — заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 7 марта.
Отмечается, что Гутерриш путешествует с председателем ООН по вопросам помощи Мартином Гриффитсом и представительницей ООН по торговле Ребеккой Гринспан. Издание объясняет, что Гриффитс вел переговоры по зерновому соглашению с Украиной, а Гринспан работает над содействием экспорту продовольствия и удобрений из России.
- Ранее в МИД Украины заявили, что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения", наше государство с партнерами уже работает над тем, чтобы не дать РФ заблокировать "зерновой коридор".
- 4 марта стало известно, что будут введены новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу – они призваны упростить перевозку через границу.
- Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара прилагает все усилия для продления действия зернового соглашения.
- 7 марта Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по Черноморской зерновой инициативе, направленной на продолжение экспорта продовольствия на мировые рынки.
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