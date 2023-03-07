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Генсек ООН Гутерриш приедет в Украину обсудить продление зернового соглашения

7 мартa, 2023 вторник
15:53
война с Россией Антониу Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерриш в среду, 8 марта, прибудет в Украину, чтобы обсудить с Владимиром Зеленским продление зернового соглашения

Об этом сообщает Reuters.

"Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по дороге в Украину", — заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик во вторник, 7 марта.

Отмечается, что Гутерриш путешествует с председателем ООН по вопросам помощи Мартином Гриффитсом и представительницей ООН по торговле Ребеккой Гринспан. Издание объясняет, что Гриффитс вел переговоры по зерновому соглашению с Украиной, а Гринспан работает над содействием экспорту продовольствия и удобрений из России.

  • Ранее в МИД Украины заявили, что Россия ужесточает нарративы о нецелесообразности "зернового соглашения", наше государство с партнерами уже работает над тем, чтобы не дать РФ заблокировать "зерновой коридор".
  • 4 марта стало известно, что будут введены новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу – они призваны упростить перевозку через границу.
  • Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в воскресенье, 5 марта, что Анкара прилагает все усилия для продления действия зернового соглашения.
  • 7 марта Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по Черноморской зерновой инициативе, направленной на продолжение экспорта продовольствия на мировые рынки.
Мир
ООН
зерно
Антониу Гетерриш
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