Генсек ООН Гутерреш призвал начать восстановление Украины уже сейчас
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уверен, что восстановление Украины должно начинаться уже сейчас
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на видеообращение Гутерреша к участникам Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Швейцарии 4-5 июля.
"Русская война в Украине унесла тысячи жизней и насильно переселила миллионы людей. Миллионы украинцев потеряли средства к существованию, и 90% из них рискуют оказаться в нищете. Это долгий путь - но он должен начинаться уже сейчас", - сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.
Португалец также отметил, что для восстановления разрушенных домов, школ, больниц и других важнейших объектов инфраструктуры потребуются годы.
По словам Антониу Гутерреша, в сотрудничестве с украинским правительством и более чем 300 местными партнерами ООН оказывает жизненно необходимую помощь почти 9 млн человек.
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