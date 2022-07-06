Генсек ООН Гутерреш призвал начать восстановление Украины уже сейчас

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на видеообращение Гутерреша к участникам Международной конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Швейцарии 4-5 июля.

"Русская война в Украине унесла тысячи жизней и насильно переселила миллионы людей. Миллионы украинцев потеряли средства к существованию, и 90% из них рискуют оказаться в нищете. Это долгий путь - но он должен начинаться уже сейчас", - сказал генсек ООН Антониу Гутерреш.

Португалец также отметил, что для восстановления разрушенных домов, школ, больниц и других важнейших объектов инфраструктуры потребуются годы.

По словам Антониу Гутерреша, в сотрудничестве с украинским правительством и более чем 300 местными партнерами ООН оказывает жизненно необходимую помощь почти 9 млн человек.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины .

4 июля правительство представило проект плана восстановления Украины на международной конференции в Швейцарии, оно нуждается в $750 млрд .

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль убежден, что все конфискованные активы РФ должны быть направлены на восстановление экономики и инфраструктуры Украины.