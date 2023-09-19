Генсек ООН Гутерреш заявил, что Россия делает мир незащищенным
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Россия делает мир незащищенным. По его словам, война в Украине имеет серьезные последствия для мира за пределами Киева
Об этом пишет The Guardian.
По словам генсека ООН, вторжение РФ в Украину "открыло следующий этап нашей жизни: историческое нарушение прав человека, разорванные семьи, травмированные дети, разбитые надежды и мечты".
Война в Украине имеет серьезные последствия для мира за пределами Киева, говорит он, указывая на завершение зернового соглашения.
Для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности мир остро нуждается в украинских и российских пищевых продуктах и удобрениях, подчеркнул Гутерреш.
Во всем мире возникают новые риски, поскольку страны разрабатывают новое оружие, а ядерное разоружение останавливается, заметил генсек ООН.
- Гутерреш на экономическом форуме в Давосе заявлял, что не видит окончания войны в Украине в ближайшем будущем.
- 19 сентября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия уничтожила уже столько украинского зерна, сколько хватило бы для пропитания более 10 млн человек в течение года.
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