Генсек ООН Гутерреш заявил, что Россия делает мир незащищенным

Об этом пишет The Guardian.

По словам генсека ООН, вторжение РФ в Украину "открыло следующий этап нашей жизни: историческое нарушение прав человека, разорванные семьи, травмированные дети, разбитые надежды и мечты".

Война в Украине имеет серьезные последствия для мира за пределами Киева, говорит он, указывая на завершение зернового соглашения.

Для стабилизации рынков и обеспечения продовольственной безопасности мир остро нуждается в украинских и российских пищевых продуктах и удобрениях, подчеркнул Гутерреш.

Во всем мире возникают новые риски, поскольку страны разрабатывают новое оружие, а ядерное разоружение останавливается, заметил генсек ООН.