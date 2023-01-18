Заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с форума в швейцарском Давосе передают AP , The Guardian и Голос Америки.

Антониу Гутерреш выступил с речью во второй день Всемирного экономического форума.

В AP отметили, что у Антониу Гутерреш нет оптимизма по поводу боевых действий в Украине: "Конец войне наступит, все в мире имеет свое завершение. Но я не вижу конца войны в ближайшем будущем".

"В настоящее время я не думаю, что у нас есть шанс содействовать или быть посредником в серьезных переговорах для достижения мира в краткосрочной перспективе", - сказал генсек.

Голос Америки передает, что, по словам генсека, наибольшие геополитические разногласия и недоверие поколений подрывают усилия по решению глобальных проблем, которые также включают неравенство, кризис прожиточного минимума, вызванный стремительной инфляцией, энергетический кризис, длительные последствия пандемии COVID-19, перебои в цепи поставок и т.д.

В частности, Антониу Гутерреш назвал современные климатические изменения "экзистенциальным вызовом" и подчеркнул, что глобальный вклад в остановку роста температуры земли "почти сошел на нет".

Позже Антониу Гутерреш высказался в твиттере, он подчеркнул, что мир сейчас столкнулся с серьезными уровнями геополитического раскола и недоверием среди поколений.

"В Давосе я призвал лидеров преодолеть разногласия и возобновить сотрудничество с целью содействия миру, устойчивому развитию и правам человека", - говорится на его официальной странице.

Напомним, 16 января в швейцарском Давосе стартовал Всемирный экономический форум. В этом году нет ни одного представителя России, что связано с войной в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что во время ежегодного форума в Давосе Украина будет лоббировать усиление глобального давления на РФ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb